Dziwna to opowieść, pokazująca, jak nawet bardzo utalentowanym artystom szkodzi zaczadzenie polityką. Dał nam oto Steve McQueen produkcję, która na pozór jest staromodnym dramatem wojennym (nawet tak została odebrana przez część krytyków). Trafiamy do Londynu czasów blitzu, czyli dywanowych nalotów Luftwaffe na stolicę Wielkiej Brytanii. Nocą miasto płonie, za dnia wre w fabrykach, gdzie kobiety zastępują powołanych do armii mężczyzn. Setki tysięcy dzieci są ewakuowane na wieś – pamiętamy choćby sceny, którymi C.S. Lewis otwierał swą powieść „Lew, czarownica i stara szafa”.