Jasna Góra: Przekazanie relikwii bł. Rodziny Ulmów

– Dziś powracają na Jasną Górę i pozostaną tu, aby przypominać nam wszystkim o powołaniu do życia, w którym, przez codzienne przyjmowanie woli Bożej, możemy osiągać świętość – powiedział abp Szal. Potwierdził też, że relikwie pozostaną na Jasnej Górze. Zachęcił do pewnego rodzaju kontemplacji nad nimi, a także samym relikwiarzem. Przedstawia on drzewo, gdyż Józef Ulma był z zamiłowania sadownikiem. Owocami są sami Ulmowie, ale w gałęzie tego drzewa jest wkomponowany ich dom rodziny i kościół parafialnym. – Bo powołanie do świętości wiedzie przez rodzinę, dom rodzinny, ale także i przez wspólnotę parafialną – podkreślił metropolita przemyski.

Relikwiarz ma formę monstrancji zawiera relikwie wszystkich członków błogosławionej rodziny. Relikwie umieszczono w okrągłym pojemniku o średnicy ok. 5 cm. Obudowa wykonana została z brązu. Całość mierzy 40 cm wysokości.

Rok Jubileuszowy

Abp Szal wyraził radość z faktu, że okazją do przekazania relikwii była cotygodniowa Msza św., transmitowana przez Telewizję Polską o godz. 11.00, będąca przygotowaniem do Roku Jubileuszowego 2025 pod hasłem „pielgrzymi Nadziei”. Przyznał, że inicjatywa, by gromadzić poszczególne pielgrzymki w określoną niedzielę na wspólną modlitwę jest potrzebna. Zauważył też, że dziś historia „zatoczyła koło”; relikwie peregrynację rozpoczęły właśnie tu, na Jasnej Górze, wędrowały przez Ojczyznę, począwszy od archidiecezji częstochowskiej. We wrześniu tego roku ta pielgrzymka dobiegła kresu i relikwiarz znalazł się w przemyskiej Archikatedrze. Dziś relikwiarz zostaje przekazany Ojcu Waldemarowi Pastusiakowi, kustoszowi Jasnej Góry, by „ta rodzina była wzorem dla naszych rodzin”. – Byśmy patrząc na tę rodzinę, modląc się za jej wstawiennictwem do Pana Boga, umacniali także nasze powszechne powołanie i inspirowali się do pomysłu, że nasze rodziny mają być świętymi – dodał abp Szal.

Peregrynacja rozpoczęła się na Jasnej Górze w czasie 39. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin, 24 września 2023 r. Podczas Eucharystii sprawowanej w intencji rodzin, której towarzyszyły relikwie bł. Rodziny Ulmów i kopia obrazu beatyfikacyjnego błogosławionych, nastąpiło odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, ślubowanie nowych doradców życia rodzinnego oraz zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Polski.

Małżonkowie Józef i Wiktoria Ulmowie mieszkali wraz z sześciorgiem dzieci w Markowej na Podkarpaciu. W czasie okupacji ukrywali w swoim gospodarstwie ośmioro Żydów. 24 marca 1944 r. w nocy do ich domu wtargnęli hitlerowcy. Najpierw zamordowali ukrywanych Żydów, a potem całą rodzinę Ulmów, w tym Wiktorię, która była w zaawansowanej ciąży, a także sześcioro dzieci – Stasia, Basię, Władzia, Frania, Antosia i Marysię. W 1995 r. Józef i Wiktoria Ulmowie zostali uhonorowani tytułem „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”. 10 września br. w Markowej odbyła się beatyfikacja Rodziny Ulmów.

