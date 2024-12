Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Prezydent podjął decyzję

Projekt został pierwotnie przyjęty przez Sejm 8 listopada br. Izba przyjęła niektóre poprawki, kierowane przez PiS i Konfederację.

Cel ustawy – bezpieczeństwo w obliczu zagrożeń

Jak zapewnia ustawodawca, "projekt dotyczy utworzenia systemu ochrony ludności, który będzie mógł się przekształcić w obronę cywilną; utworzenia także m.in. systemu bezpiecznej łączności państwowej, który zapewni ciągłość funkcjonowania administracji oraz ochronę ludności w czasie pokoju i wojny".

Ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej wraz z poprawkami poparli wszyscy obecni na sali parlamentarzyści. Głosowało 448 posłów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Za jednym projektem głosowali wspólnie politycy rządzącej większości oraz opozycji. – Ta ustawa ma swoje wady i słabości. Zgłaszaliśmy wiele poprawek wychodzących naprzeciw tym problemom. Część z poprawek została przyjęta, część została przez was odrzucona. Jest to ustawa oczekiwana przez Polaków, dlatego jako konstruktywna opozycja będziemy monitorować to, jak ona będzie realizowana i ją poprzemy – mówił Paweł Szefernaker z PiS.

Poprawki PiS i Konfederacji. Czego dotyczyły?

Warto zwrócić uwagę, że Sejm poparł niektóre poprawki do projektu – w tym również i poprawki opozycji. Jedna poprawka PiS mówi, że ćwiczenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej powinno się przeprowadzać nie rzadziej niż raz na rok, zamiast raz na cztery lata. Inna dotyczy utrzymania legitymacji dla druhów OSP.

Przyjęto także poprawkę Konfederacji, zgodnie z którą Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Senatowi sprawozdanie z wykonania ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej co 2 lata do końca kwietnia danego roku kalendarzowego. Pierwsze sprawozdanie z wykonania ustawy przedstawia się do końca kwietnia 2026 r.

Posłowie przyjęli łącznie ok. 20 poprawek.

