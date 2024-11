Niezwykła sytuacja. Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę

Ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej wraz z poprawkami poparli wszyscy obecni na sali parlamentarzyści. Głosowało 448 posłów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

To rzadki przykład, gdy za jednym projektem głosowali wspólnie politycy rządzącej większości oraz opozycji. – Ta ustawa ma swoje wady i słabości. Zgłaszaliśmy wiele poprawek wychodzących naprzeciw tym problemom. Część z poprawek została przyjęta, część została przez was odrzucona. Jest to ustawa oczekiwana przez Polaków, dlatego jako konstruktywna opozycja będziemy monitorować to, jak ona będzie realizowana i ją poprzemy – stwierdzi Paweł Szefernaker z PiS.

Sejm przyjął poprawki PiS i Konfederacji

Warto zwrócić uwagę, że Sejm poparł niektóre poprawki do projektu – w tym również i poprawki opozycji. Jedna poprawka PiS mówi, że ćwiczenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej powinno się przeprowadzać nie rzadziej niż raz na rok, zamiast raz na cztery lata. Inna dotyczy utrzymania legitymacji dla druhów OSP.

Przyjęto także poprawkę Konfederacji, zgodnie z którą Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Senatowi sprawozdanie z wykonania ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej co 2 lata do końca kwietnia danego roku kalendarzowego. Pierwsze sprawozdanie z wykonania ustawy przedstawia się do końca kwietnia 2026 r.

Posłowie przyjęli łącznie ok. 20 poprawek.

Ustawa ma na celu zapewnienie bezpiecznego i odpornego środowiska cywilnego w obliczu zagrożeń militarnych i niemilitarnych. "Projekt dotyczy utworzenia systemu ochrony ludności, który będzie mógł się przekształcić w obronę cywilną; utworzenia także m.in. systemu bezpiecznej łączności państwowej, który zapewni ciągłość funkcjonowania administracji oraz ochronę ludności w czasie pokoju i wojny" – czytamy.

