Jaki o rezygnacji z Komisji Weryfikacyjnej: Szampany by strzelały u mafii reprywatyzacyjnej i w Platformie

– Dzisiaj, gdybym zrezygnował, to szampany by strzelały w dwóch miejscach: u mafii reprywatyzacyjnej i w Platformie Obywatelskiej. Nie mogę tego zrobić, bo wiem, o co walczę – mówił o ewentualnej rezygnacji z pracy w Komisji.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy na urząd prezydenta Warszawy stwierdził, że nie rozumie, czemu tyle emocji wywołuje fakt, że jest przewodniczącym Komisji Weryfikacyjnej. Polityk przypomniał, że te same media, które teraz go atakują za to, że jest członkiem Komisji, jeszcze rok temu przekonywały, że działania Komisji do niczego nie doprowadzą.

Warszawa ideologiczna czy praktyczna?

Jaki zapowiedział, że jeżeli zostanie wybrany prezydentem Warszawy, to nie dopuści, aby jakakolwiek ideologia miała znaczący wpływ na zarządzanie miastem. – Nie wydam ani jednej złotówki na sprawy ideologiczne – zapewniał polityk na konferencji prasowej.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy stwierdził, że proponuje "Warszawę pragmatyczną", podczas gdy jego konkurent chce "Warszawy ideologicznej".

Śpiewak będzie kandydował? Jaki: Cieszę się

Patryk Jaki stwierdził, że cieszy się z faktu, że Jan Śpiewak może być kolejnym kandydatem na urząd prezydenta. Wiceminister sprawiedliwości dodał, że on i Śpiewak różnią się w wielu sprawach, ale są też takie kwestie, które ich łączą. – Im więcej osób będzie walczyło o urząd prezydenta Warszawy, tym ciekawsza będzie dyskusja o przyszłości miasta – mówił.

