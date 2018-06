Kwaśniewski: PiS ma poparcie 18 proc. Polaków. Skazuje Polskę na europejskie peryferia

Rozmowa dotyczyła m. in. relacji Polski z Komisję Europejską w kontekście uruchomienia wobec naszego kraju art. 7 traktatu o Unii Europejskiej. Aleksander Kwaśniewski stwierdził, że w tej chwili dialog ten "jest w momencie kluczowym": – Nie da się opowiadać rzeczy niestworzonych. To się nie uda. Zastrzeżenia, które są w stosunku do Polski wyrażane, mają już swoją historię. Ona jest całkiem długa. Już coś się stało. Zostały poczynione pewne kroki, pewne ustępstwa. Jeżeli więcej nie będzie, to na życzenie polskiego rządu, zbliżamy się uruchomienia procedury. To oznacza bardzo poważne konsekwencje, zarówno polityczne, jak i finansowe. Jesteśmy w przededniu dyskusji o budżecie na kolejne lata.

Według byłego prezydenta, siły proeuropejskie w Polsce są znacznie mocniejsze, niż zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. – PiS ma poparcie 18% Polaków. Jeżeli uważa się, że te nie-18% to są zdrajcy, to to jest po prostu skandal. Rozmowa w ramach Unii Europejskiej jest rozmową w naszej rodzinie, do której wstąpiliśmy na własne życzenie, mając poparcie blisko 80% uczestników ówczesnego referendum, które miało jedną z wyższych frekwencji. Mandat sił proeuropejskich w Polsce jest dużo, dużo silniejszy niż 18% wyborców PiS-u. Warto o tym pamiętać – stwierdził Kwaśniewski na antenie TVN24.

Zdaniem polityka, Prawo i Sprawiedliwość "skazuje Polskę na europejskie peryferia". – Ja się na to nie zgadzam. Dlatego będę o tym głośno mówił. PiS uważa, że zdrajcą jest każdy, kto nie głosuje na PiS. Na PiS nie głosuje zdecydowana większość Polaków i oby tak zostało – powiedział były prezydent.