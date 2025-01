Interwencja policji ws. Owsiaka. Szef WOŚP wydał nowe oświadczenie

Szef WOŚP Jerzy Owsiak opublikował w środę wpis, w którym poinformował o groźbach kierowanych pod jego adresem. Oskarżył przy tym telewizje Republika i wPolsce24 o "szczucie" i "manipulacje", podobne do tych skierowanych w stronę Pawła Adamowicza. Przekazał, że numery telefonów i adresy e-mailowe grożących mu ludzi przekazane zostały policji. Fundacja złożyła też zawiadomienie o przestępstwie. "Jeżeli dożyję jutra – to nie jest śmieszne – to nadal, ja i Fundacja, będziemy robić swoje, czyli przygotowywać się do 33. Finału dla onkologii i hematologii dziecięcej, gdzie pracy jest ogrom, a także dokonywać kolejnych, powtarzam kolejnych, powodziowych zakupów" – zapewnił.

Zatrzymano podejrzanego

Działania w sprawie gróźb podjęli funkcjonariusze z Komedy Stołecznej Policji. Potencjalny sprawca gróźb wobec Jerzego Owsiaka został zatrzymany tego samego dnia. O sprawie poinformowała w czwartek policja w specjalnym komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych.

Jak przekazano, do zatrzymania doszło na terenie województwa małopolskiego, a "sprawca został przewieziony do Warszawy, gdzie zostaną wykonane dalsze czynności procesowe pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ".

Interwencja policji ws. Owsiaka. Szef WOŚP zwrócił się do funkcjonariuszy

Szef WOŚP opublikował nowe oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym zwrócił się do policjantów i służb pracujących przy jego sprawie.

"Dziękuję. Chciałbym podziękować w imieniu swoim i całej naszej Fundacji, Policji i wszystkim służbom za tak sprawne działanie. Mam ogromną nadzieję, że nie będą już musieli w żadnej sprawie związanej ze mną, z Fundacją interweniować. Zgłosiliśmy na Policję, do Komendy Stołecznej trzy zdarzenia. I oby to były tylko te trzy. Nie rozmawiajmy ze sobą w taki sposób. A jeśli to zrobiłeś, zrobiłaś, usuń ten wpis" – napisał Owsiak.

