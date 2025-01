Fatalne zauroczenie

Adam Włodek był wyjątkowym brzydalem o szerokiej twarzy, niższym od niej, grubym, brzuchatym, łysiejącym. Rubasznym i hałaśliwym bratem łatą. Miernym poetą i żarliwym komunistą. Mówiono więc o nich "piękna i bestia", zastanawiając się, co w nim widziała. Nigdy się do tego szczerze nie przyznała i raczej nie było to zauroczenie, chyba że fatalne, ale niewątpliwie było to małżeństwo z rozsądku.