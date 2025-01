Siewiera dostał propozycję nie do odrzucenia. Kulisy rezygnacji szefa BBN

W sobotę szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka poinformowała, że szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji na ręce Andrzeja Dudy. Paprocka przekazała, że powodem tej decyzji są plany osobiste szefa BBN, który zadecydował o wzięciu udziału w stypendium na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Z BBN do Oxfordu

Potwierdzają to doniesienia "Newsweeka", który podaje, że Siewiera "od 2-3 lat ciągle pisał do Uniwersytetu Oksfordzkiego, żeby odsuwano termin skorzystania ze stypendium, które zostało mu wcześniej przyznane".

Źródła gazety z Pałacu Prezydenckiego twierdzą, że Oxford w końcu stracił cierpliwość i postawił Siewierze ultimatum: albo podejmie studia, albo stypendium przepadnie. – No to Siewiera zdecydował się odejść z BBN – powiedział rozmówca publikacji. Jak dodał, "trudno się bronić przed zarzutami, że to jest ośmieszające dla prezydenta".

Siewiera rezygnuje. "Duda najchętniej sam by go odwołał"

Według tych doniesień współpraca prezydenta z szefem BBN od miesięcy nie układała się najlepiej. "Nasi rozmówcy bliscy Kancelarii Prezydenta przekonywali, że Duda sam by najchętniej odwołał Siewierę, ale do końca kadencji jest tak mało czasu, że trudno znaleźć kogoś nowego na fotel szefa BBN" – czytamy w tekście.

Jak twierdzą źródła "Newsweeka", Duda miał się denerwować na Siewierę m.in. o to, że podjął rozmowy z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie ewentualnego startu w wyborach prezydenckich jako kandydat PSL (Trzeciej Drogi). Z kolei Siewiera miał mieć pretensje do głowy państwa, że "nie chce na serio uczestniczyć w reformowaniu systemu dowodzenia armią".

Jacek Siewiera został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na stanowisko szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w 2022 r.

