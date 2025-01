Czy Trump powinien deportować Polaków? Są wyniki sondażu

Uczestników sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" zapytano, "czy Donald Trump powinien deportować nielegalnie przebywających w Stanach polskich obywateli".

"Okazuje się, że Polacy są w tej kwestii podzieleni. Zdecydowanie zgadza się tylko 9,1 proc. respondentów sondażu, «raczej tak» odpowiedziało 25,2 proc. (40 proc. udzielających odpowiedzi «zdecydowanie tak» i «raczej tak» to wyborcy obozu rządzącego, a 38 proc. popiera PiS i Konfederację)" – czytamy w tekście.

Gazeta podaje, że co czwarty pytany (23,9 proc.) wybrał odpowiedź "raczej nie", a 14,3 proc. "zdecydowanie nie". Spora grupa Polaków (27,5 proc.) nie ma zdania w tej kwestii.

Ilu Polaków przebywa w USA nielegalnie?

Dziennik przypomina, że "w USA mieszka najstarsza i najliczniejsza Polonia – to nawet 10 mln polskich obywateli lub wskazujących polskie korzenie". Ilu nielegalnie?

"Urzędy konsularne nie dysponują instrumentami, które umożliwiłyby ustalenia liczby osób pozostających nielegalnie w USA". Jednak "ostrożne, szacunkowe dane mogą wskazywać, iż obecnie jest mniej więcej ok. 30 tys. osób". Jeszcze w 2016 r. było to ok. 50 tys. – podaje "Rz", powołując się na dane Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Sondaż został zrealizowany w dniach 24-25 stycznia metodą CATI na 1070-osobowej grupie respondentów.

