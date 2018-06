Ministerstwo Rodziny składa życzenia z okazji Dnia Ojca

"Ojcostwo wiąże się nie tylko z obowiązkami, ale również z pewnymi przywilejami. Z okazji Dnia Ojca przypominamy, jakie uprawnienia przysługują mężczyznom wychowującym dzieci.

Do najważniejszych uprawnień przysługujących mężczyznom wychowującym dzieci należą m.in.: urlop ojcowski, zwolnienie od pracy z tytułu urodzenia dziecka, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy, możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy, zwolnienie od pracy z tytułu wychowywania dziecka do lat 14.

To jednak nie wszystko. W grę wchodzi również prawo do części urlopu macierzyńskiego bądź urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego czy chociażby zakaz zatrudniania ojca opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia bez jego zgody w godzinach nadliczbowych, tzw. przerywanym systemie czasu pracy oraz delegowania poza stałe miejsce pracy" – czytamy na stronie ministerstwa.