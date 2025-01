Akcja służb. Kolejne zatrzymania w sprawie RARS

"Na polecenie prokuratora ze śląskiego pionu PZ PK funkcjonariusze CBA zatrzymali dziś kolejne trzy osoby w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w RARS" – poinformowała w środę za pośrednictwem platformy X Prokuratura Krajowa.

Jak przekazano, prokurator przedstawi zatrzymanym zarzuty i przesłucha ich w charakterze podejrzanych. "Szczegóły po zakończeniu czynności" – zaznaczono w komunikacie.

Na razie nie są znane żadne okoliczności zatrzymań. Rozgłośnia RMF FM podała, że jedna z zatrzymanych osób to urzędnik rządowej agencji.

Afera w RARS

Od grudnia ub.r. prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dotyczy ono między innymi dopuszczenia się w okresie od lutego 2021 r. do listopada 2023 r. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników Agencji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mowa jest tu o "organizowaniu i procedowaniu zakupu towarów" dla RARS, a tym samym "działania na szkodę interesu publicznego".

We wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie podjął decyzję, aby przedłużyć o kolejne 60 dni areszt tymczasowy wobec twórcy marki odzieżowej Red is Bad Pawła S., podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w RARS. Wniosek o przedłużenie aresztu złożyła do sądu Prokuratura Krajowa, motywując go obawą matactwa, ucieczki i zagrożeniem wysoką karą. Zarzuty wobec Pawła S. dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, współdziałania w przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych oraz prania brudnych pieniędzy. 30 października 2024 r. Paweł S. został deportowany do Polski z Dominikany.

Do tej pory w śledztwie przedstawiono łącznie 21 zarzutów ośmiu osobom. Jedną z nich jest były szef RARS Michał K., który został zatrzymany we wrześniu ub.r. w Wielkiej Brytanii. Obecnie przebywa w areszcie w Londynie, gdzie czeka na proces ekstradycyjny.

