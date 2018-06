Gretkowska chce przebić Jandę? "Mamy 11 apostołów w majtkach, a kibole są najwyższym stadium Polaka"

"Telewizyjna szczujnia udaje kaplicę. Polscy piłkarze będą świętymi, jeżeli przegrają - męczennikami, bo TVP wykupiło transmisję mundialu. W tym samym klipie o Jandzie, Gmoch podrywa do boju powstańca i husarię. Rekrutujemy już z ławki cmentarnej?" – czytamy w poście Gretkowskiej.

"Umysłowe zombi komentuje to zza ekranu: „ Piłka nożna, wspaniały sport, w którym manifestuje się miłość do Polski i przywiązanie do naszej tradycji, RELIGII i historii”. Mamy 11 apostołów w majtkach, a kibole są najwyższym stadium Polaka: patrioci wierzący w kopanie, najlepiej leżących na chodniku kobiet" – pisze dalej.

"PiSowskie barbarzyństwo, dokonujące rzezi na polskiej kulturze. Suweren tego nie widzi. Gapi się bezmyślnie w telewizor i własną pustkę, grillując sobie dusze polskim katolicyzmem. Z wolności słowa korzysta elita i elita musi sobie ją wywalczyć. U nas jest ona garstką myślących ludzi. Zbyt małą by przewodzić, co najwyżej może za Polską dreptać w manifestacjach. Żądając wolności i prawa" – podsumowuje.

