Ukraińcy napadli na kantor. Do sieci trafiło nagranie

Na nagraniu z całego zajścia widać, jak dwóch zamaskowanych mężczyzn weszło do kantoru, a następnie przy pomocy młotów próbowali rozwalić szyby odgradzające ich od pieniędzy. Po zadaniu ponad 50 uderzeń mężczyźni poddali się i uciekli z miejsca zdarzenia.

Do sieci trafiło nagranie z całego zajścia:

Ukraińcy mogą trafić do więzienia nawet na 15 lat

Policja już ujęła obu mężczyzn. To pochodzący z Ukrainy Vasyl S. i Sviatoslav T. Prokurator Anna Ziemichód z Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód akt oskarżenia przeciwko nim. Mężczyźni są oskarżeni o usiłowanie dokonania rozboju w kantorze wymiany walut.

– W skierowanej do sądu skardze zasadniczej prokurator oskarżył dwóch obywateli Republiki Ukraińskiej: Vasyla S. (lat 33) oraz Sviatoslava T. (lat 41) o to, że działając wspólnie i w porozumieniu, a także posługując się gazem łzawiącym oraz dwoma dużymi młotami budowlanymi, po uprzednim uderzaniu nimi kilkadziesiąt razy w szybę okna kasowego do pomieszczenia, w którym znajdowała się pracownica kantoru oraz poprzez rozpylenie w jej kierunku gazu łzawiącego, czym działali w celu jej zastraszenia i doprowadzenia do stanu bezbronności, usiłowali dokonać zaboru w celu przywłaszczenia nieustalonej kwoty pieniędzy, zamierzonego celu nie osiągając, z uwagi na niepokonanie szyby oraz ucieczkę pracownicy kantoru do innego pomieszczenia i uruchomienie alarmu antynapadowego – przekazał Łukasz Błogowski z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Vasyl S. i Sviatoslav T. już przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów. Złożyli również obszerne wyjaśnienia. Do obu mężczyzn zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za napad na kantor grozi im nawet do 15 lat więzienia.

