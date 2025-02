Augustowskie noce

I do mnie ten niewielki tom wierszy Bogusława Falickiego dotarł z opóźnieniem, co nie ma większego znaczenia, bo przecież nie zmieniły się od tamtej pory ani miasto nad Nettą, ani uczucie, którym autor je darzy. A jest to uczucie trwałe, niezmienne, odkąd któregoś dnia poeta wsiadł na dworcu kolejowym do pociągu, który go wywiózł "do wielkiego świata sztuki/Grochowiaków, Białoszewskich, Iwaszkiewiczów".