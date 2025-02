"Wręcz przeciwnie". Tusk odpowiada na słowa Trumpa o UE

– Bądźmy szczerzy, Unia Europejska została utworzona po to, by oszukać Stany Zjednoczone. Taki jest jej cel i wykonali dobrą robotę. Ale teraz ja jestem prezydentem – oświadczył Trump w środę, zapowiadając wprowadzenie ceł w wysokości 25 proc. na towary sprowadzane z UE, m.in. samochody.

Na słowa prezydenta USA zareagował premier Donald Tusk. "UE nie powstała po to, by kogokolwiek oszukać. Wręcz przeciwnie. Została utworzona w celu utrzymania pokoju, budowania szacunku między naszymi narodami, stworzenia wolnego i uczciwego handlu oraz wzmocnienia naszej transatlantyckiej przyjaźni. To bardzo proste" – napisał szef rządu na platformie X.

Trump: USA nałożą 25-procentowe cła na import z UE

Zdaniem Komisji Europejskiej średnie unijne cła na produkty z USA wynoszą 0,9 proc., podczas gdy amerykańskie cła na produkty z UE – 1,4 proc. W przypadku samochodów osobowych unijne cła są co prawda wyższe (10 proc. wobec 2,5 proc.), ale Stany Zjednoczone stosują wyższe stawki w odniesieniu do ciężarówek i pick-upów.

Według Trumpa Ameryka ma deficyt handlowy z UE wynoszący 300 mld dolarów. Bruksela twierdzi, że nadwyżka sięga jedynie 50 mld dolarów (po uwzględnieniu usług).

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zwraca uwagę, że UE to największy partner handlowy USA (w 2024 r. wartość obrotów dwustronnych w handlu towarami wyniosła prawie 1 bln dol.), posiadający duży i chłonny rynek.

Wojna handlowa Ameryki z Unią?

W zeszłym tygodniu z wizytą w Białym Domu przebywał unijny komisarz do spraw handlu Marosz Szefczovicz, który wyraził nadzieję na uniknięcie wojny handlowej USA z UE i zaproponował wzajemne obniżenie ceł na samochody.

Premier Norwegii Jonas Gahr Store wcześniej ostrzegał, że USA ryzykują wywołanie "niszczycielskiej" wojny handlowej, jeśli nałożą ograniczenia importowe na towary europejskie. Rzeczniczka francuskiego rządu Sophie Primas wyjaśniła, że chociaż Europa nie chce wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, jest gotowa odpowiedzieć, jeśli Waszyngton nałoży cła importowe.

