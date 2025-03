Testy "Do Rzeczy": Samochód Isuzu D-MAX 1.9 AT

Olbrzymie pick-upy przywodzą na myśl amerykańskie szosy (pamiętam, że gdy byłem korespondentem w Waszyngtonie i kupiłem tam mitsubishi Outlandera, na światłach zaczepił mnie pewien Amerykanin, dopytując uprzejmie, co to za model, bo on też szuka jakieś małego auta). Prawdziwy pick-up to bowiem synonim praktyczności, dużej ładowności i świetnego zachowania w trudnym terenie.

Testowane Isuzu D-Max 1.9 AT spełnia wszystkie te warunki (ma 1060 kg ładowności i prześwit wynoszący aż 24 cm). Współczesne pick-upy mocno różnią się jednak od swych odpowiedników sprzed lat. Obecnie, gdy człowiek podniesie wysoko nogę, złapie się za poręcz i wdrapie w końcu do kabiny Isuzu, to nie zobaczy już wcale surowego wnętrza potężnego woła roboczego, lecz kabinę wykończoną niemal tak, jak wykończone są wnętrza przeciętnego SUV-a. Oczywiście dominują twarde plastiki, ale jakość wykończenia jest naprawdę niezła. Na pokładzie znalazły się zaś nawet kolorowy ekran systemu multimedialnego (banalnie prosty w obsłudze) oraz przyciemniane tylne szyby.