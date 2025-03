Wręczono Oscary. Sikorski gratuluje jednemu ze zwycięzców

Za nami gala rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. 97. ceremonia rozdania Oscarów odbyła się jak co roku w Dolby Theater at Ovation Hollywood Center, a poprowadził ją znany komik i osobowość telewizyjna Conan O’Brien.

Wśród nagrodzonych znalazł się film "List miłosny do Polski". Obraz przedstawia historię kuzynów Davida (Jesse Eisenberg) i Benjiego (Kieran Culkin), którzy wyruszają do Polski, aby uczcić pamięć zmarłej babci. Eisenberg ma polskie korzenie. Pradziadkowie aktora pochodzili z naszego kraju. On sam określił swój film jako "list miłosny do Polski".

"Polski" Oscar. Sikorski gratuluje

Kieran Culkin dostał Oscara w kategorii "najlepszy aktor drugoplanowy". Rola w "Prawdziwym bólu" przyniosła wcześniej aktorowi m.in. Złoty Glob, nagrody Critics' Choice, BAFTA i Gildii

"Gratulacje dla Kierana Culkina za jego oscarową rolę w 'A Real Pain'! Uniwersalna historia o żałobie, pamięci i odkrywaniu siebie – osadzona w Polsce, oparta na naszej historii i dziedzictwie żydowskim. Nakręcono w Polsce i współfinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej" – napisał szef MSZ Radosław Sikorski.

Oto pełna lista zwycięzców:

NAJLEPSZY FILM:

"Anora"

REŻYSERIA:

Sean Baker ("Anora")

AKTOR PIERWSZOPLANOWY:

Adrien Brody ("The Brutalist")

AKTORKA PIERWSZOPLANOWA:

Mikey Madison ("Anora")

AKTOR DRUGOPLANOWY:

Kieran Culkin ("Prawdziwy ból")

AKTORKA DRUGOPLANOWA:

Zoe Saldana ("Emilia Perez")

SCENARIUSZ ADAPTOWANY:

"Konklawe"

SCENARIUSZ ORYGINALNY:

"Anora"

FILM MIĘDZYNARODOWY:

"I’m Still Here" (Brazylia)

MONTAŻ:

"Anora"

ZDJĘCIA:

"The Brutalist"

EFEKTY SPECJALNE:

"Diuna: Część druga"

MUZYKA:

"The Brutalist"

PIOSENKA:

"El Mal" – "Emilia Pérez"

ANIMACJA:

"Flow"

KRÓTKOMETRAŻOWA ANIMACJA:

"W cieniu cyprysu"

DOKUMENT:

"Nie chcemy innej ziemi"

KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENT:

"The Only Girl in the Orchestra"

KOSTIUMY:

"Wicked"

CHARAKTERYZACJA:

"Substancja"

SCENOGRAFIA:

"Wicked"

DŹWIĘK:

"Diuna: Część druga"

FILM KRÓTKOMETRAŻOWY:

"Nie jestem robotem"