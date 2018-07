Premier: Jasna Góra to symbol ducha, nadziei, polskości, obrony i oporu

Szef rządu podkreślił, że Jasna Góra zawsze była duchową stolicą Polski. – Tak jak wielki temu, poza normalnym obstrzałem klasztoru, wróg próbował podkopać się podstępem, zrobić przekop, tak samo już w czasach wolnej Polski przez 25 lat, ale nawet i do dzisiaj, jeszcze cały czas, różni nasi przeciwnicy ideowi i inni próbują zrobić podkop pod Polskę, podkop pod polskość, pod nasze tradycyjne wartości: rodziny, patriotyzmu, pod marzenia o wielkiej, wspaniałej Polsce; wszystko to próbują podkopać – mówił.

– My za Polskę nie tylko nie chcemy się wstydzić, my za Polskę nie przepraszamy. My za Polskę dziękujemy – powiedział Morawiecki.

Premier podziękował też "tym wszystkim, dzięki którym Polska przetrwała". – To przede wszystkim są polskie rodziny. Polskie rodziny, również wielopokoleniowe. Naszym dziadkom, babciom, którzy służą radą, naszym opiekuńczym rodzicom i rezolutnym dzieciom. Wielopokoleniowym rodzinom, które są wielką wartością Polski, wszystkim tym rodzinom dziękujemy. Pod nie też był robiony podkop, pamiętacie państwo. Rodziny wielodzietne to były rodziny czasami określane jako patologiczne. Te, dzięki którym bogactwo narodu rosło, które były dobrodziejstwem narodu. Były określane fałszywie – mówił.