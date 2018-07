Edward Gierek został upamiętniony we Francji

Gierkowi została poświęcona jedna z ulic w Auby na północy Francji. W uroczystościach wziął udział syn I sekretarz PZPR europoseł Adam Gierek z Unii Pracy. – Chciałby inicjatorom, organizatorom i uczestnikom tej uroczystości serdecznie podziękować. Podziękować za pamięć i szacunek dla działalności mojego ojca za granicami naszego kraju oraz za upowszechnianie jego osoby i politycznej działalności w obronie robotników na terenu Francji i Belgii – mówił Adam Gierek.

To właśnie w miejscowości położonej niedaleko Auby przez kilka lat pracował Edward Gierek. Przywódca Polski Ludowej był zaangażowany w życie polityczne. W 1931 roku wstąpił w szeregi polskiej sekcji Francuskiej Partii Komunistycznej. Dołączył również do związku zawodowego, z którym zorganizował strajk. W jego wyniku w 1934 roku został deportowany do Polski.

Uroczystości miały miejsce na dzień przed świętem narodowym Francji.

Czytaj także:

Brytyjska gazeta ubolewa: Polacy zapominają o komunistycznym dziedzictwieCzytaj także:

Monika Olejnik: Premier na szkolnych ulotkach przypomina Lenina