Poseł opozycji: Strzał w dziesiątkę. Jestem dumny z prezydenta!

Polityk twierdzi, że jest bardzo zadowolony z pytań prezydenta. – Wszystkie pytania, które zaprezentował prezydent Andrzej Duda są bardzo dobre. Udowodnił po raz kolejny, że jest prezydentem wszystkich Polaków a nie jednej opcji politycznej. Apeluję do senatorów Prawa i Sprawiedliwości o odwagę i o to, by poparli pomysł zorganizowania referendum 10 i 11 listopada bieżącego roku – mówi poseł Łukasz Rzepecki w rozmowie z DoRzeczy.pl.

Poseł, pytany o to, czy nie dziwi go, że połowa pytań proponowanych przez prezydenta nie ma charakteru konstytucyjnego, polityk ruchu Kukiz’15 stwierdził, że nie ma tu wielkiego zaskoczenia.

– Pierwsze pięć pytań dotyczy ewidentnie spraw ustrojowych, konstytucji. Kolejne pięć – mniej, ale są też bardzo ważne dla społeczeństwa. Osobiście uważam, że wszystkie pytania są bardzo dobre, są strzałem w dziesiątkę. Jestem dumny z prezydenta, który chce się wsłuchać w głos ludzi, a nie prawniczych elit. Jak powiedział pan prezydent Duda poprzednią konstytucję napisały elity prawnicze, czas oddać głos obywatelom – uważa poseł Łukasz Rzepecki.

Poseł nie obawia się o frekwencję w głosowaniu. – Sondaże wskazują, że jest duże zainteresowanie tym, by było takie referendum. Mam nadzieję, że będzie duża frekwencja. Jako Kukiz’15 będziemy zachęcać do wzięcia udziału w referendum – podsumowuje poseł Kukiz’15.