Miller komentuje orientację swojej wnuczki

Wnuczka byłego premiera Leszka Millera wyznała za pomocą mediów społecznościowych, że jest biseksualna. Jej coming out wzbudził wielkie zainteresowanie internautów. Informacja pojawiła się na Instagramie Moniki Miller, która, odpowiadając jednej z obserwujących ją osób na pytanie o orientację, stwierdziła wprost, że jest biseksualna.

Co na to Leszek Miller? Były premier w rozmowie z "Super Expressem" tak odniósł się do rewelacji: "Monika nie jest biseksualna. Moja wnuczka nie miała dziewczyn w znaczeniu seksualnym. Monika jest normalną, heteroseksualną kobietą. I miała jak do tej pory tylko narzeczonych, a nie narzeczone. Teraz jest na etapie rozejścia się z jakimś chłopakiem".