"Pani prezes, muszę kończyć". Tajemnicza rozmowa Piotrowicza

Na posiedzeniu komisji sprawiedliwości trwała debata o Sądzie Najwyższym. Założenia noweli o SN tłumaczył wiceminister sprawiedliwości. W tym czasie poseł Stanisław Piotrowicz rozmawiał z kimś przez telefon. Sejmowy mikrofon wyłapał urywki rozmowy, jednak są one niezwykle interesujące.

Piotrowicz mówił o "ustawach w tym projekcie". Poseł westchnął: – Pani... pani prezes, muszę kończyć, bo muszę dalej kontynuować. TVN 24 wskazuje, że damski głos miał wspomnieć coś o "prokuraturze".

Pytany później przez dziennikarza TVN24 o to, z jaką "panią prezes" rozmawiał, Stanisław Piotrowicz odparł z uśmiechem: – Wie pan, zwyczajowo różnie zwracam się do swojej żony, czasami pieszczotliwie powiem tak, bo jest moim prezesem domowym. Wie pan, czasami się powie do żony "szefowa" i tak dalej, rozmaicie... – tłumaczył.