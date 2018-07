Zabawa w separatyzm

Dla uważnego obserwatora to, co dzieje się obecnie na Śląsku w sferze publicznej, przypomina spójne i skoordynowane działanie kilku środowisk. Z jednej strony przedstawiają świetlaną przyszłość, z drugiej pragną wskrzesić przeszłość, co miałoby ich zdaniem być receptą na wszystkie problemy. A jedyną – ich zdaniem – drogą, jaką powinien kroczyć QŚląsk, to odseparowanie się od reszty kraju, od mitycznej Warszawy.