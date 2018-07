Kornel Morawiecki: Prezydent zastawił na siebie pułapkę

W rozmowie z serwisem Wirtualna Polska Marszałek Senior odniósł się do prezydenckiego referendum. Przypomnijmy, że wniosek Andrzeja Dudy o jakiego zarządzenie w dniach 10-11 listopada został negatywnie zaopiniowany przez senacką komisję ustawodawczą.Co zrobi Senat? Nie wiadomo, jednak wiele wskazuje na to, że referendum nie dojdzie do skutku.

Zdaniem Kornela Morawieckiego, jeśli senatorowie nie przychylą się do prezydenckiego wniosku, paradoksalnie wyświadczą Andrzejowi Dudzie przysługę. W jego ocenie, wniosek ten jest niedopracowany, a sam prezydent zastawił na siebie pułapkę. – Referendum przecież najprawdopodobniej by nie wyszło, nie byłoby odpowiednio wysokiej frekwencji. Nie ma szans na kilkudziesięcioprocentową frekwencję w Święto Narodowe 11 listopada – wskazuje polityk i dodaje, że mogłoby ono także przyczynić się do jeszcze większego podzielenia Polaków.

Lider Wolnych i Solidarnych stwierdził, że prezydent powinien odłożyć tę sprawę. Wyraził także zdziwienie, iż nie zrobił tego wcześniej. – Moim zdaniem już w założeniu prezydencki pomysł zorganizowania referendum był niesłuszny. To była idea niedopracowana – ocenił. Jak podkreślił, najpierw należałoby samemu zaproponować konkretne pomysły dotyczące nowej Konstytucji, nie zaś pytać o poszczególne punkty. Marszałek Senior zwrócił także uwagę, że prezydent chce poddać pod głosowanie kwestie które nigdy w ogóle nie powinny się znaleźć w konstytucji. Wymienił tu m.in. program 500 plus, wiek emerytalny czy zapis o obecności Polski w Unii Europejskiej.