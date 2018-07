Schetyna obiecuje przyjęcie euro

– Mogę obiecać i powtórzyć po Donaldzie Tusku – będzie rządzić w Polsce koalicja Platformy Obywatelskiej i Polska będzie w systemie euro – zapowiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej w radiowej Jedynce.

Polityk został zapytany, co myśli o postawie senatorów, którzy ostatnio zdecydowali się opuścić głosowanie. – To krzyk rozpaczy – tak rozumiem koleżanki i kolegów senatorów z PO, którzy robią gesty, żeby zwrócić uwagę na to, w jaki sposób procedowane są najważniejsze sprawy w Senacie, że nie można się na to zgodzić – mówił przewodniczący PO.

Polityk został również zapytany o kwestię referendum konstytucyjnego. Jego zdaniem senatorowie nie są w stanie podjąć decyzji, gdyż nie mają jasnych wskazań od Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie.– To jest kompromitujące, jeśli w taki sposób prezydent chce zmieniać konstytucję, nie przekonując wcześniej do tego swojej partii, to o czym my mówimy? Znak kompromitacji – stwierdził Schetyna w radiowej Jedynce.

