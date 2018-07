Skiba grozi sądem TVP. Żąda miliona złotych i przeprosin

We wpisie zamieszczonym na portalu społecznościowym Krzysztof Skiba opublikował oświadczenie zespołu Big Cyc. Ma ono związek z bezprawnym - w ocenie zespołu - wykorzystaniem utworu przez TVP Info. Chodzi o poniedziałkowy program "W tyle wizji", w którym - jak podkreślono - bez zgody zespołu - wykorzystano piosenkę "Jak słodko zostać świrem".

"Piosenka została użyta jako ilustracja muzyczna do materiału wyśmiewającego uczestników protestów pod Sejmem. Było to nawiązanie do słów marszałka senatu Stanisława Karczewskiego o "świrach pod sejmem". O całym zdarzeniu wykorzystania piosenki poinformowali nas oburzeni fani zespołu" – czytamy w oświadczeniu.

Big Cyc podkreśla ponadto: "Nie ma i nigdy nie będzie zgody na posługiwanie się naszą twórczością w materiałach propagandowych służących polityce Prawa i Sprawiedliwości. Takie bezprawne chwyty telewizji sugerują poparcie artystów dla niszczenia wolnych sądów w Polsce".

Grupa żąda od TVP przeprosin, poinformowanie widzów, że piosenka została użyta bez zgody zespołu oraz "wpłaty miliona złotych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tytułem zadośćuczynienia za straty moralne i wizerunkowe jakie poniósł zespół Big Cyc w związku z sugestią poparcia dla polityki PiS". "W przypadku odmowy spełnienia naszych żądań, będziemy domagać się spełnienia tych warunków na drodze sądowej" – zapowiada grupa.

