Senat przyjął nowelizację Kodeksu wyborczego dot. ordynacji do PE

Senat przyjął bez poprawek nowelizację Kodeksu wyborczego dot. ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Według przyjętych zmian każdy okręg ma mieć przypisaną konkretną liczbę – co najmniej trzech – posłów wybieranych do europarlamentu. Za głosowało 60 senatorów, 27 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.