Debata nad expose Sikorskiego. Bosak wskazał najbardziej konkretną zapowiedź

Po expose ministra Radosława Sikorskiego w imieniu Konfederacji głos zabrał m.in. wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Bosak o expose Sikorskiego

Radosław Sikorski wygłosił w Sejmie wystąpienie, w którym zarysował kierunki polityki zagranicznej państwa na rok 2024. Mówił m.in. o relacjach Polski z UE, stosunkach z Niemcami kwestiach bezpieczeństwa oraz o wojnie na Ukrainie.

Po expose były wystąpienia przedstawicieli klubów i kół sejmowych. W trakcie swojego przemówienia Krzysztof Bosak pochwalił szefa MSZ za kilka rzeczy m.in.: zapowiedź równoważenia kierunków polityki zagranicznej i uszczelnienia granic Polski. Następnie wymienił kilka tematów, których w jego ocenie zabrakło bądź, w których Konfederacja ocenia politykę i deklaracje rządu negatywnie.

Bosak powiedział, że Sikorski nie kreślił strategii, lecz formułował wypowiedzi w sposób publicystyczny, a jedną trzecią wystąpienia poświęcił krytyce poprzedniego rządu. Poseł Konfederacji zwrócił uwagę, że minister prawie nie mówił o relacjach z Afryką, Azją i Ameryką Łacińską. Zabrakło jasnego postawienia kwestii interesów Polaków za granicą. Zagadnienie to ma być przez Sikorskiego omówione na osobnym expose przed Senatem, co Bosak uznał za decyzję ryzykowną.

Czego zdaniem Konfederacji zabrakło?

– Jeśli chodzi o Unię Europejską, brak strategii. Niestety najbardziej konkretna rzecz, którą pan minister zapowiedział to ustępstwa, robienie kompromisów. To dziwna strategia negocjacyjna, kiedy zapowiada się w szczegółach, jakie kompromisy jest się gotowym zrobić. Wolelibyśmy, żeby pan minister trzymał karty schowane i tego nie odkrywał – powiedział Bosak, dodając, że na gruncie traktatów UE rząd Tuska nie powinien poczynić już żadnych ustępstw.

Bosak powiedział, że w expose zabrakło tematu obłędnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej ani konkretów na temat uszczelnienia granic Unii Europejskiej. – Jeśli słuchać z uwagą tego, co pan minister mówił – zwrócił się Bosak do Sikorskiego – to założenia pańskiej polityki migracyjnej są w kolizji z przyjętym właśnie unijnym paktem ds. azylu i migracji. Jednocześnie afirmuje pan bardzo mocno integrację europejską. To jest w kolizji. Pytanie więc jaka jest w tym zakresie polska strategia, żeby realizowane było nasze – powiedział Bosak.

Lider Konfederacji dodał, że było sporo pochwał wobec Niemiec, ale zabrakło oczekiwań względem naszego sąsiada. – Oczekiwania powinny przeważać nad pochwałami – podkreślił.

