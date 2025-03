"Upadek. Jak straciliśmy Pierwszą Rzeczpospolitą". Wieczór autorski Jacka Komudy

Wydarzenie odbędzie się 27 marca 2025 r. o godz. 18:00 w Galerii Delfiny. Poniżej stream z wydarzenia.

Czy upadek Rzeczypospolitej był nieunikniony? Jacek Komuda odkrywa kulisy politycznych procesów, prowadzących do rozbiorów państwa. To książka dla tych, którzy nie boją się zadawać trudnych pytań o historię i wyciągać z niej wniosków. Czy dało się zapobiec rozbiorom Polski? A może winę za upadek kraju ponosili nie tyle zewnętrzni wrogowie, co sami jego obywatele? Autor w swojej najnowszej książce rzuca nowe światło na błędy przeszłości, które być może, popełniamy także dziś.

Galeria Delfiny

Galeria Delfiny to unikatowe miejsce na kulturalnej mapie stolicy. Galeria od lat gromadzi artystyczną i intelektualną elitę na wernisażach i spotkaniach poświęconych kulturze, sztuce i polityce. Gośćmi Galerii są wybitni przedstawiciele świata sztuki, władz państwowych, dziennikarze i publicyści. Galeria Delfiny tworzy przestrzeń sprzyjającą dyskusji oraz swobodnej wymianie poglądów, w otoczeniu dzieł znakomitych twórców.