"Po polsku nie panimajesz? Ale g***o dajesz!". Gessler zapowiada serial Netflixa

Magda Gessler pochwaliła się zwiastunem na swoim Facebooku. Pojawia się w nim oczywiście w pomarańczowym stroju więźniarki i zaczyna wytykać Reznikov jej kuchenne wpadki.

„Co to ma być? To po prostu tak śmierdzi, że ja nie mogę przy tym stać! Nic nie czujesz? Powąchaj to, powąchaj!” – krzyczy restauratorka do prowadzącej kuchnię Reznikov. „Ty po polsku nie panimajesz? Ale g***o dajesz! O, takie g***o!” – i rzuca tacę na podłogę. „Z czego były robione te gołąbki?! Ogarnij ten shiet! Jutro wracam!” – krzyczy.