Ruszyły matury. CKE reaguje na informacje o przeciekach

Do matury przystępuje około 275 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia oraz abiturienci z wcześniejszych roczników.

Tegoroczni absolwenci są pierwszym rocznikiem maturalnym, który zdaje egzaminy ponownie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, a nie wymagań egzaminacyjnych, które wprowadzono w związku z pandemią COVID-19. Jest to tzw. odchudzona podstawa, w której treści nauczania uszczuplono o 20 proc.

Matura 2025. Kiedy wyniki?

Maturzysta musi przystąpić do trzech pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego (w poniedziałek 5 maja), matematyki (we wtorek 6 maja) i języka obcego, tj. angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego (w środę 7 maja), a także dwóch egzaminów ustnych – z języka polskiego i języka obcego. Ponadto obowiązkowy jest jeden egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym. Do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny oraz matematyka, język polski i język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym. Aby zdać obowiązkowy egzamin maturalny na poziomie podstawowym, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów.

Absolwenci techników i szkół branżowych II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wyniki egzaminów maturzyści poznają 8 lipca. Ci, którzy nie przystąpią z przyczyn losowych lub zdrowotnych do matury w maju, będą mogli ją zdawać w sesji dodatkowej, która odbędzie się w dniach 3-17 czerwca.

Przecieki maturalne. CKE reaguje

W internecie krążą zdjęcia arkuszy i przykładowych zadań z matury z języka polskiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna przekonuje że nie pochodzą one z oryginalnego arkusza. "CKE nie ma potwierdzonych informacji o jakimkolwiek przecieku zadań egzaminacyjnych z języka polskiego" – przekazało RMF FM.

Dyrektor CKE Robert Zakrzewski powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie dotarły informacje o nieprawidłowościach, które mogłyby mieć wpływ na przebieg egzaminu.

