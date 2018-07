Kary dla posłów, senatorów, sędziów. Czarzasty: Zrobię to poza trybem

Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że po dojściu do władzy jego ugrupowanie dopilnuje, aby posłowie PiS oraz sędziowie, którzy uznali nowe rozwiązania w KRS i SN nie uniknęli kary. – Nie mówię tego, by być aroganckim. Ja ostrzegam – mówił w rozmowie z red. naczelnym "Do Rzeczy" Pawłem Lisickim podczas audycji w programie Trzecim Polskiego Radia.