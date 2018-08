Prof. Żaryn: Polskość jest niezwyczajna i czasem wymaga ofiary

– Jeżeli chcę być Polakiem, bo to jest dla mnie wartość, to trzeba się zgodzić z tym, że polskość jest niezwyczajna i czasem wymaga ofiary, poświęcenia, ale przede wszystkim jest to jednak jakiś błogosławiony stan radości – powiedział w „Kwadransie politycznym” prof. Jan Żaryn, historyk oraz senator PiS.

Prof. Jan Żaryn podkreślił, że Powstanie Warszawskie nie było insurekcją, która swoimi celami obejmowała wyłącznie stolicę. – To była insurekcja - ostatni zryw o niepodległą Polskę – powiedział. Według senatora PiS, w godzinę "W" każdy powinien zastanowić się, czy chce być Polakiem. – A jeżeli chcę być Polakiem, bo to jest dla mnie wartość, to trzeba się zgodzić z tym, że polskość jest niezwyczajna i czasem wymaga ofiary, poświęcenia, ale przede wszystkim jest to jednak jakiś błogosławiony stan radości – wyjaśnił.

