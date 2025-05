Oni nie czekają. Młodzi stworzyli najpopularniejsze narzędzie wyborcze w Polsce

Quiz #Prezydencki2025 myPolitics.pl przyciągnął już ponad 350 tysięcy uczestników, co czyni go największym cyfrowym narzędziem porównującym poglądy obywateli z deklaracjami kandydatów na urząd prezydenta RP. Jednak to nie tylko quiz. To społeczny kompas stworzony przez młodych ludzi z inicjatywy myPolitics.pl – niezależnie, oddolnie i bez wsparcia żadnej instytucji publicznej.

77 konkretnych pytań, podzielonych na pięć kluczowych obszarów: gospodarka, społeczeństwo, ustrój państwa, światopogląd i polityka zagraniczna – to nie test na inteligencję, lecz próba samookreślenia ideowego. Użytkownik może sprawdzić, gdzie lokuje się na mapie politycznej i jak jego poglądy wypadają na tle kandydatów. — Nie chcieliśmy stworzyć kolejnej zabawki na wybory — mówi Baruch Jaakov Janowicz z zarządu myPolitics.pl — To narzędzie, które daje impuls do namysłu, ułatwia świadome decyzje wyborcze i pozwala zobaczyć, czy kandydaci naprawdę reprezentują poglądy społeczeństwa. Twarde dane, rzetelna weryfikacja Większość kandydatów samodzielnie potwierdziła swoje odpowiedzi w quizie. Tam, gdzie tego zabrakło, stanowiska zostały odtworzone na podstawie ich wypowiedzi publicznych i zweryfikowane przez zespół analityków oraz fact-checkerów z myPolitics i stowarzyszenia Demagog. Efekt? Narzędzie, które nie tylko angażuje, ale też informuje – rzetelnie i przejrzyście. Ponad 350 tysięcy osób dobrowolnie uzupełniło dane demograficzne, co pozwoliło stworzyć największy w Polsce zbiór danych o poglądach politycznych Polaków spoza systemu akademickiego. Trwają prace nad raportem z Polityka Insight, który ukaże podziały i trendy ideowe w różnych grupach społecznych i regionach. Planowane jest także porównanie wyników quizu z faktycznym udziałem w wyborach – anonimowo, za zgodą uczestników. Skuteczność, która przeszkadza Wysoka popularność quizu nie uszła uwadze. Portal padł ofiarą zorganizowanego cyberataku typu DDoS – z milionami zapytań pochodzących z zagranicznych adresów IP (m.in. Rosja, Egipt, Tunezja). Dzięki sprawnej reakcji technicznej – m.in. wdrożeniu filtrów DNS i zapór sieciowych – platformę przywrócono do działania w ciągu kilku godzin. Quiz okazał się dla tysięcy młodych ludzi pierwszym kontaktem z polityką, podanym w przystępnej i uczciwej formie. Narzędzie nie wymaga logowania, nie zbiera danych w celach komercyjnych, a jego architektura spełnia najwyższe standardy prywatności. — Nie stoimy za żadną partią. Nie działamy dla zysku. Chcemy, by obywatele podejmowali decyzje świadomie i suwerenni wobec medialnych przekazów i partyjnych sloganów — podsumowuje Baruch Jaakov Janowicz. To dowód, że młode pokolenie potrafi działać mądrze, bez cynizmu i bez oglądania się na instytucje. Robią to, co powinna robić demokracja – służyć ludziom.

