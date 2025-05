Nowe informacje ws. ingerencji w wybory. Reaguje Kaczyński

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) poinformowała w środę o możliwej próbie ingerencji w kampanię wyborczą. Chodzi o reklamy polityczne na Facebooku, które mogą być finansowane z zagranicy.

Według NASK zaangażowane w kampanię konta reklamowe w ciągu ostatnich siedmiu dni wydały na materiały polityczne więcej niż jakikolwiek komitet wyborczy. "Działania miały pozornie wspierać jednego z kandydatów i dyskredytować innych, a kampanie reklamowe dotyczyły szczególnie Rafała Trzaskowskiego, Karola Nawrockiego i Sławomira Mentzena" – czytamy.

Jak ustaliła Wirtualna Polska, za publikowanymi w internecie reklamami politycznymi promującymi Trzaskowskiego i atakującymi jego konkurentów stoi pracownik i wolontariusze fundacji Akcja Demokracja. Jej prezesem jest Jakub Kocjan – "człowiek, który jeszcze kilka tygodni temu był asystentem posłanki Koalicji Obywatelskiej, a w 2020 r. otrzymał nagrodę od prezydenta Warszawy" – podaje WP.

Kaczyński reaguje na doniesienia o ingerencji w wybory. Na jaw wyszły nowe fakty

Do tych informacji odniósł się w czwartek we wpisie zamieszczonym na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński. "W panice rzucili się odwracać kota ogonem! To oni sami prowadzą właśnie największą akcję dezinformacji i nielegalnego finansowania kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego" – ocenił.

"Na hejt i agresję wydają nielegalnie ogromne pieniądze, wykorzystują instytucje państwowe, wspierają ich zagraniczne ośrodki. Łamią wszelkie zasady, łamią prawo, depczą demokrację" – argumentował.

"Myślą, że są bezkarni i wszystko im wolno. Tylko my, obywatele, możemy ich zatrzymać 18 maja. Do zwycięstwa #Nawrocki2025!" – napisał Kaczyński.

Kto nadzoruje NASK?

NASK to państwowy instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Według Wirtualnej Polski prezes Akcji Demokracja Jakub Kocjan kilka dni temu rozmawiał z wicepremierem i ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim o bezpiecznym przeprowadzeniu wyborów prezydenckich.

