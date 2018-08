Ks. Lemański zachwycony wpisem Wałęsy. "Każde słowo, każda fraza ma swoją wagę"

Wałęsa zamieścił na swoim Facebooku post, zwracając się do prezesa PiS: "Bracie Kaczyński". Były prezydent zadeklarował pojednanie. "Za chwilę Ja i Ty wraz z naszym pokoleniem przeniesiemy się do wieczności. Chciałbym po sobie pozostawić porządek. Chciałbym też przenieść się pojednany z nieprzyjaciółmi" – napisał do Kaczyńskiego Wałęsa.

"Już widzę tych farbowanych chrześcijan, tych przepojonych niechęcią do nieprzyjaciół - kapelanów dobrej zmiany. Jak oni teraz to białe Wałęsy przefarbują na czarne? Zobaczcie, i jak tu nie stanąć po stronie Lecha Wałęsy proszącego o wybaczenie i darującego wyrządzone mu krzywdy? Jak tu bronić Jarosława rzucającego "kanalie" i "mordy zdradzieckie" ? A polskim biskupom przypomni się natychmiast powojenny list do biskupów niemieckich. Analogia czysta jak łza" – czytamy we wpisie ks. Lemańskiego.