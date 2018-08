Koniec misji strażaków w Szwecji. "Jak wyjeżdżaliście, nasze serca drżały z obawy i dumy"

Uroczystość powitania strażaków rozpoczęła się o godz. 6.30. Prom z polskimi strażakami po 14 dniach przypłynął dziś do portu w Świnoujściu. Strażaków przywitali m.in. premier Mateusz Morawiecki, minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński oraz Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

– Jesteśmy niebywale dumni z tego, że po raz kolejny potwierdziliście naszą solidarność europejską – mówił premier. – Jak wyjeżdżaliście to nasze serca drżały z obawy i dumy - z dumy, bo wiedzieliśmy, że staniecie na wysokości zadania – dodawał. Mateusz Morawiecki podziękował strażakom za profesjonalizm, wytrwałość i pracę w Szwecji. – Drodzy strażacy, jestem z Was dumny, Polska jest z Was dumna – oświadczył

W lipcu Szwedzi walczyli z największymi od lat pożarami. Do gaszenia ognia oprócz strażaków stanęła policja, wojsko oraz setki ochotników. Te środki okazały się jednak niewystarczające. Rząd Szwecji zaapelował o pomoc. Na prośbę odpowiedzieli Włosi, którzy wysłali na miejsce dwa samoloty przeciwpożarowe. Z pomocą przyszła też Polska, która zadeklarowała, że wyśle do pomocy 44 wozy strażackie ze strażakami.