Znamy datę pogrzebu gen. Ścibor-Rylskiego

Informacje o uroczystościach pogrzebowych generała podała za pośrednictwem portalu społecznościowego prezydent Warszawy. Jak napisała Hanna Gronkiewicz-Waltz, zgodnie z wolą generała Msza święta zostanie odprawiona kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie.

Po nabożeństwie generał zostanie odprowadzony do rodzinnego grobu na cmentarzu powązkowskim.

Gen. Zbigniew Ścibor-Rylski walczył w Wojnie Obronnej 1939 roku. W czasie konspiracji walczył m.in. w 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty. Przeszedł cały szlak bojowy zgrupowania, biorąc udział w ciężkich walkach z siłami UPA oraz wojskami niemieckimi. W Powstaniu Warszawskim dowodził kompanią „Motyl" w batalionie Czata 49 Zgrupowania „Radosław". Przebijał się z Woli do Śródmieścia i potem kanałami na Starówkę. Ścibor-Rylski był wielokrotnie ranny, za co awansowano go do rangi kapitana i odznaczono Virtuti Militari. Generał zmarł 3 sierpnia. Miał 101 lat.