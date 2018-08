Sędziowie ślą do Gersdorf... pocztówki z życzeniami

Sędziowie w ramach wsparcia wysyłają do prof. Małgorzaty Gersdorf pocztówki z życzeniami, by dotrwała na stanowisku I prezes SN do końca konstytucyjnej kadencji, czyli do wiosny 2020 roku.

Sędziowie zorganizowali akcję wsparcia dla byłej I prezes SN, której przejścia w stan spoczynku nie chcą uznać. Wysyłają pocztówki z życzeniami, by prof. Gersdorf pozostała na stanowisku do 2020 roku. Wśród sędziów, którzy wzięli udział w akcji, jest były rzecznik KRS – sędzia Waldemar Żurek. Przypomnijmy, że w myśl zapisów ustawy o Sądzie Najwyższym, Małgorzata Gersdorf jako sędzia po 65 roku życia przeszła z dniem 3 lipca w stan spoczynku, a więc nie jest już I prezesem tej instytucji. Innego zdania jest jest jednak Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, które uchwałą z dnia 28 czerwca stwierdziło, że sędzia Małgorzata Gersdorf pozostaje, zgodnie z Konstytucją RP, pierwszą prezes Sądu Najwyższego.