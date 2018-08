Czarzasty: Prezydent odwdzięcza się PiS

Pod koniec lipca Senat przyjął nowelizację Kodeksu wyborczego dotyczącą ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Zakłada ona, że każdy okręg w wyborach będzie miał przypisaną konkretną liczbę – co najmniej trzech – posłów wybieranych do europarlamentu.

– Przysługuje mi 21 dni na przeanalizowanie tej ustawy. Przyglądam się temu aktowi prawnemu i historii prac nad nim. I mówię szczerze: mam ogromne wątpliwości, czy to powinna być część polskiego systemu prawnego – mówił w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" prezydent Andrzej Duda.

– Ja bym żadnej krwi nie szukał w kontaktach między PiS-em a panem prezydentem Dudą. Pan prezydent zorientował się, że kiedy wejdzie ta ordynacja, będzie to podstawa do zjednoczenia opozycji. Myślę, że pan prezydent odwdzięcza się PiS-owi i mówi: zagoniliście się w zły kawałek pokoju, podam wam rękę, zawetuję i wszyscy będą szczęśliwi – mówił w TOK FM szef SLD Włodzimierz Czarzasty.