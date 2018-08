Nowy bojownik

Kołodziejczak to 30-letni producent rolny z branży ziemniaczanej. Gospodaruje na 15 ha. Jest radnym gminy Błaszki (woj. łódzkie). Należał do PiS, ale został z partii usunięty za zorganizowanie zebrania rolników. Spotkanie to odbyło się 24 lutego w remizie OSP w podsieradzkim Orzeżynie. Zebrali się rolnicy, głównie z trzech gmin: Błaszki, Wróblew i Warta, by omówić ich problemy. Zdecydowano o powołaniu stowarzyszenia Unia Warzywno-Ziemniaczana. Zostało zarejestrowane 8 czerwca. Kołodziejczak twierdzi, że utworzenie Unii to jego pomysł. I że to oddolna inicjatywa.