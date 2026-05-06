"Otrzymałem taką propozycję, odmówiłem". RPO odrzucił zaproszenie Nawrockiego

W trakcie obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Jej celem będą prace nad zmianą ustawy zasadniczej.

Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie akty powołania do rady otrzymali m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, były marszałek Sejmu Józef Zych (PSL) i konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski (Uniwersytet Warszawski).

Celem nowej rady będzie wypracowanie projektu nowej konstytucji, co prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w swoim pierwszym po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta orędziu – w sierpniu ubiegłego roku. Członkowie rady będą mieli czas na zakończenie prac w tym zakresie do końca kadencji Nawrockiego.

Prof. Wiącek: Odmówiłem prezydentowi

Jak się okazuje, zaproszenie do rady otrzymał także Rzecznik Praw Obywatelskich. Prof. Marcin Wiącek odmówił jednak Karolowi Nawrockiemu.

– Otrzymałem taką propozycję, natomiast odmówiłem z tego względu, że ja jestem rzecznikiem praw obywatelskich, ale kończącym już swoją kadencję i byłoby mi niezręcznie wobec mojego następcy, aby podejmować tego typu zobowiązania – powiedział na antenie Polsatu News.

Jego zdaniem, do konstytucji powinny zostać dodane kwestie dotyczące relacji z Unią Europejską.

– Uważam, że potrzebny jest w konstytucji tak zwany rozdział europejski, który będzie jednoznacznie wskazywał, jaka jest pozycja Polski w Unii Europejskiej, jaka jest rola prawa europejskiego i orzecznictwa europejskich trybunałów, bo w tej chwili trwają ogromne spory – stwierdził.

Prof. Wiącek wskazał również, że w jego opinii, nie jest konieczne nowelizowanie ustawy zasadniczej w perspektywie praw człowieka, ponieważ "ten katalog praw człowieka w polskiej konstytucji jest bardzo dobry i on nie musi być zmieniony".

