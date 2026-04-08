To ona będzie nowym RPO? Ciągnie się za nią afera dot. grupy "Wejście"

Kadencja prof. Marcina Wiącka na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich upływa w lipcu, w związku z czym rządzący politycy muszą myśleć o kandydacie na stanowisko.

Wśród działaczy Koalicji Obywatelskiej coraz większą popularność zyskuje kandydatura Sylwii Gregorczyk-Abram. - Mogę jedynie potwierdzić, że pojawia się takie nazwisko w rozmowach, ale nie ma jeszcze decyzji całej koalicji. W przypadku pani Gregorczyk-Abram mówi się, że byłaby to dobra kandydatka – przekazał jeden z polityków KO w rozmowie z Wirtualną Polską.

Jak opisuje portal, Gregorczyk-Abram już miała podjąć decyzję, że zamierza kandydować na funkcję RPO. - Podobno już rozgląda się za swoimi przyszłymi zastępcami – przekazał rozmówca WP.

Kontrowersje wokół Gregorczyk-Abram. Za prawnik ciągnie się sprawa grupy "Wejście"

Ta kandydatura budzi jednak poważne kontrowersje. Gregorczyk-Abram jest współtwórczynią inicjatywy "Wolne Sądy". W przeszłości Gregorczyk-Abram przekonywała m.in., że zmian personalnych w Trybunale Konstytucyjnym można dokonać uchwałą, z którą "prezydent nie będzie mógł nic zrobić", a także zaproponowała, aby zmiany w KRS przeprowadzić uchwałą.

W nieoficjalnych rozmowach wprost padają zarzuty dotyczące powiązań adwokat z obozem Donalda Tuska.

– Od dawna słyszę, że się na to szykuje, słychać to od strony organizacji pozarządowych. Jest wrażliwa na prawa człowieka, progresywna ze stanowczym zdaniem na temat tego, co się działo na granicy z Białorusią. Zapewne mogłaby liczyć na poparcie KO, ale pytanie, co z ludowcami. Może się okazać zbyt kontrowersyjna. PiS i Konfederacja przypuszczą na nią wściekły atak – przyznaje jeden z polityko KO.

Na niekorzyść Gregorczyk-Abram działa także afera związana z grupą "Wejście". Jak przypomina WP, na początku 2024 roku ujawniono istnienie nieformalnego kanału na popularnym komunikatorze, gdzie zaufani prawnicy, politycy oraz współpracownicy obozu Donalda Tuska mieli szczegółowo uzgadniać kulisy przejęcia mediów publicznych w grudniu 2023 roku. Sylwia Gregorczyk-Abram była wymieniana jako uczestnik tych rozmów.

