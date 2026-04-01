Resorty sprawiedliwości Polski i Niemiec ogłaszają "szkołę praworządności"

Ministerstwo Sprawiedliwości kierowane przez Waldemara Żurka ogłosiło nabór do Polsko-Niemieckiej Letniej Szkoły Praworządności.

"Ministerstwa Sprawiedliwości Polski i Niemiec otwierają rekrutację do Polsko-Niemieckiej Letniej Szkoły Praworządności. To szansa na pogłębienie wiedzy o sprawiedliwości tranzycyjnej, systemach partyjnych i niezależności sądownictwa – oznacza to tydzień intensywnej wymiany myśli, warsztatów i networkingu w sercu Krakowa" – czytamy w komunikacie w serwisie X.

MS wskazuje, że taka inicjatywa jest potrzebna ze względu na "globalne konflikty, polityczne zawirowania, ale i postęp technologiczny", które "stawiają praworządności coraz to nowe wyzwania".

MS: Ochrona praworządności staje się wspólnym priorytetem

"Odpowiedzią na nie jest Polsko-Niemiecka Letnia Szkoła Praworządności. To wspólna inicjatywa resortów sprawiedliwości obu krajów. We wrześniu 2026 roku w Krakowie, trzydzieści osób z Polski i Niemiec, zmierzy się z kluczowymi dylematami współczesności: od niezależności sądów po granice prywatności w sieci. W obliczu postępującej erozji instytucji demokratycznych oraz narastających tendencji autorytarnych, ochrona praworządności staje się naszym wspólnym priorytetem" – wskazano.

"Choć większość młodych Europejczyków wciąż ufa demokracji, współczesne kryzysy wymagają od nas wypracowania nowych, odpornych na wstrząsy mechanizmów prawnych. Polsko-Niemiecka Letnia Szkoła Praworządności to platforma stworzona przez resorty sprawiedliwości obu państw, by wspólnie szukać odpowiedzi na te zagrożenia. We wrześniu 2026 roku w Krakowie grupa 30 uczestników podda analizie kluczowe aspekty niezależności sądów, praw podstawowych oraz wyzwań rewolucji cyfrowej. Program łączy rygor akademicki z praktycznym podejściem: efektem wspólnych prac będą projekty strategii, poddane pod dyskusję w gronie uznanych specjalistów" – informuje MS.

Program ma obejmować warsztaty dotyczące 10 różnych zagadnień związanych z praworządnością. "Uczestnicy będą zobowiązani do wcześniejszego przygotowania kazusu, który zostanie zaprezentowany i poddany dyskusji. W programie wezmą udział uznani naukowcy oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, którzy jako prelegenci i moderatorzy przedstawią różne perspektywy naukowe dotyczące aktualnych wyzwań dla praworządności" – wyjaśnia ministerstwo.

