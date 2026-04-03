Prokuratura znów zabezpiecza majątek Ziobry. Jest nowe postanowienie

Jak ustaliło RMF FM, śledczy wydali nowe postanowienie o obciążeniu przymusową hipoteką należących do niego nieruchomości. To kolejna odsłona trwającego od miesięcy sporu prawnego wokół majątku polityka PiS.

Nieruchomości o wartości około 4 milionów złotych

Zabezpieczenie dotyczy m.in. domu o wartości około 1 mln zł oraz kilku działek w Jeruzalu (woj. łódzkie) i w gminie Zabierzów w Małopolsce. Łączna wartość wskazanych nieruchomości wynosi około 4 mln zł. Według ustaleń prokuratury potencjalna szkoda, którą Ziobro mógłby być zobowiązany naprawić w przypadku skazania, przekracza 143 mln zł. To już kolejna próba obciążenia nieruchomości byłego ministra hipoteką przymusową. Wcześniejsze decyzje prokuratury były uchylane przez sądy lub zwracane do poprawy z powodu błędów formalnych. Po jednym z takich rozstrzygnięć śledczy nie mieli możliwości odwołania się, dlatego zdecydowali się na ponowne wydanie postanowienia.

Do najnowszej decyzji odniósł się jego pełnomocnik, mec. Bartosz Lewandowski."Działanie Prokuratury Krajowej w sprawie Ministra Ziobry nie ma nic wspólnego z praworządnością. Jak sąd uchyla postanowienie, to prokuratorzy dalej wydają postanowienie o tej samej treści" – napisał w mediach społecznościowych. Dodał również, że "zapewne po wpłynięciu zażalenia ponownie będą domagać się wyłączenia sędziego, który poprzednio uchylił im rozstrzygnięcie (…) i tak do skutku".

twitter

Spór o zabezpieczenie majątku. Seria decyzji i uchyleń

Sprawa zabezpieczenia majątku Ziobry ma długą i skomplikowaną historię, pełną zwrotów proceduralnych. Pod koniec stycznia 2026 roku Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej po raz pierwszy skutecznie uwzględnił wniosek prokuratury i zdecydował o ustanowieniu przymusowej hipoteki na nieruchomościach polityka. Wcześniej jednak sąd dwukrotnie odrzucał wnioski śledczych z powodu braków i błędów formalnych. Decyzja ta nie utrzymała się długo. W marcu Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zastosowane zabezpieczenie. Powodem – jak informowały media – był błąd proceduralny prokuratury. Śledczy mieli wydać decyzję o wpisie hipoteki do ksiąg wieczystych jeszcze przed publikacją w Monitorze Polskim uchwały Sejmu o uchyleniu immunitetu Ziobry.

Prokuratura zarzuca Ziobrze kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie funkcji publicznej do działań o charakterze przestępczym. Wśród zarzutów znajduje się m.in. wydawanie poleceń łamania prawa w celu kierowania środków z Funduszu Sprawiedliwości do wybranych podmiotów, ingerowanie w konkursy oraz finansowanie projektów bez podstaw prawnych. Śledczy wskazują także na przekazanie 25 mln zł dla CBA na zakup systemu Pegasus oraz 14 mln zł na remont siedziby Prokuratury Krajowej.

Czytaj też:

