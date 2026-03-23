Kuriozalny błąd prokuratury. Sąd uchylił jedną z sankcji wobec Ziobry

Przypomnijmy, że 28 stycznia tego roku Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej obciążył przymusową hipoteką nieruchomości, które należą do byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Wcześniej sąd dwukrotnie odrzucał wnioski prokuratury w tej sprawie. Powodem były braki i błędy formalne.

W poniedziałek radio RMF FM poinformowało, że warszawski sąd uchylił zabezpieczenia majątkowe nałożone na przebywającego na Węgrzech polityka PiS. Powodem był błąd prokuratury, która wydała decyzję w sprawie wpisania hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych zanim w Monitorze Polskim opublikowano postanowienie Sejmu o uchyleniu immunitetu Ziobry.

Ziobro uzyskał azyl na Węgrzech

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, poseł PiS, Zbigniew Ziobro 22 grudnia ubiegłego roku uzyskał na Węgrzech ochronę międzynarodową. Władze w Budapeszcie uznały, że grożą mu prześladowania polityczne.

Zbigniew Ziobro wystąpił o ochronę międzynarodową także dla swojej żony Patrycji Koteckiej. Podkreślił, że nie zrezygnuje z mandatu poselskiego oraz, że z Budapesztu będzie prowadził aktywną działalność m.in. medialną, by doprowadzić do upadku rządu Donalda Tuska.

Wobec Zbigniewa Ziobry toczy się postępowanie Prokuratury Krajowej. Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Według prokuratury Zbigniew Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Czytaj też:

"Na prośbę Brukseli". Ziobro o ataku Tuska na OrbanaCzytaj też:

Ziobro mocno o Giertychu: Tusk używa go do destabilizacji państwa