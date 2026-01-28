Nowa decyzja sądu ws. Ziobry. "Po niemal trzech miesiącach"

Radio RMF FM poinformowało, że po niemal trzech miesiącach doszło do zabezpieczenia majątku Zbigniewa Ziobry. Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej obciążył przymusową hipoteką nieruchomości, które należą do byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

RMF FM przypomina, że wcześniej sąd dwukrotnie odrzucał wnioski prokuratury w tej sprawie. Powodem były braki i błędy formalne.

Zbigniew Ziobro z azylem na Węgrzech

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, poseł PiS, Zbigniew Ziobro 22 grudnia ubiegłego roku uzyskał na Węgrzech ochronę międzynarodową. Władze w Budapeszcie uznały, że grożą mu prześladowania polityczne.

Zbigniew Ziobro wystąpił o ochronę międzynarodową także dla swojej żony Patrycji Koteckiej. Podkreślił, że nie zrezygnuje z mandatu poselskiego oraz, że z Budapesztu będzie prowadził aktywną działalność m.in. medialną, by doprowadzić do upadku rządu Donalda Tuska.

Wobec Zbigniewa Ziobry toczy się postępowanie Prokuratury Krajowej. Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Według prokuratury Zbigniew Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

– Konsekwencją dla mnie wracania do Polski wobec stanu bezprawia, postępującego stanu bezprawia, który dzieje się w obszarze wymiany sprawiedliwości i braku elementarnej gwarancji uczciwego procesu i postępowania władz, która przejmuje, nie tylko przejęła nielegalnie całkowicie władztwo w formie przestępczej (…), ale też przejmuje w dużym stopniu kierowanie sferą sądownictwa, co mogę wykazać bardzo łatwo. To sprawia, że dzisiaj organa wymiaru sprawiedliwości są tak naprawdę instrumentem władzy politycznej, która chce realizować swoje cele m.in. poprzez zemstę na mnie za liczne postępowania karne dotyczące korupcji, wielkiego złodziejstwa, które zatrzymało najbliższych pracowników pana Donalda Tuska, ale też jego samego, bo były takie postępowania dotyczące podejrzenia korupcji dzisiejszego premiera, które też nadzorowałem – tłumaczył we wtorek w rozmowie z „Do Rzeczy” na kanale na YouTube.

