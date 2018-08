Węglarczyk przeszedł dwa zabiegi. "Kawałek chleba chyba by mnie zabił"

We wpisie na Facebooku Węglarczyk opisał trud ostatnich dni. "Od sześciu dni śpię po 2-3 godziny, ból rządzi moim mózgiem. Zaczynam mieć zwidy, a boli mnie już wszystko włącznie z włosami. Rany gościa, o 2.30 w nocy zacząłem czytać historię zagłady Indian, bo był to jedyny temat odpowiadający mojemu nastrojowi, ale przerywam co chwila, bo mi literki ze zmęczenia skaczą" – poinformował dziennikarz.

Jednak problemu sprawia mu nie tylko sen, ale też jedzenie. "Jem od kilkudziesięciu godzin tylko serki, a i tak jedzenie boli. Nadrabiam filmy, ale zasypiam co kilka minut. Marzy mi się coś ciepłego, ale nie wolno. Zjadłbym kawałek chleba, ale chyba by mnie zabił" – czytamy.