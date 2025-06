Zwrot ws. ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Jest nowy komunikat

Komunikat w sprawie ewakuacji Polaków z zagrożonych terytoriów Jan Grabiec opublikował w niedzielę wieczorem na platformie X.

"MSZ organizuje ewakuację polskich obywateli z Bliskiego Wschodu. Przygotowane są zarówno loty wojskowe jak i lotnictwo cywilne, o ile warunki na to pozwolą. Powrót do kraju jest nieodpłatny" – poinformował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. MSZ w ogniu krytyki

Kwestia sprowadzenia naszych rodaków do kraju budzi ogromne emocje z uwagi na wcześniejsze doniesienia mediów. Wynikało z nich bowiem, że rząd nie opłaci ewakuacji.

"Jutro lub we wtorek ma się rozpocząć ewakuacja Polaków z Izraela. Organizacją transportu zajmuje się nasza ambasada i konsulat w Tel Awiwie. Polska placówka ma listę ponad 200 osób, które przebywają w Izraelu i zarejestrowały się w systemie Odyseusz" – poinformowało Radio Zet.

Uwagę komentatorów i polityków opozycji zwrócił wątek konieczności indywidualnego pokrycia kosztów przez osoby ewakuowane do kraju. "Ambasada wynajęła prywatną firmę, która autokarami przewiezie Polaków do Jordanii lub Egiptu. Tam samolotem z Ammanu lub Taby dostaną się do Europy. Konsulat informuje wszystkich, którzy zamierzają wyjechać z Izraela o konieczności dodatkowych noclegów w oczekiwaniu na połączenie lotnicze. W wiadomości SMS placówka podaje, że koszty podróży ponosi każdy indywidualnie" – podała rozgłośnia.

Sprawa wywołała ogromne poruszenie. Głos zabrał m.in. były premier Mateusz Morawiecki. "Rachunek za ratunek. W państwie Tuska nawet za ucieczkę przed wojną musisz zapłacić" – napisał na platformie X.

